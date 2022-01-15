В РФПИ заявили об эффективности «Спутника V» против «омикрона»

В РФПИ заявили об эффективности "Спутника V" против "омикрона". Фото: официальный сайт вакцины "Спутник V"

В РФПИ заявили об эффективности "Спутника V" против "омикрона". Фото: официальный сайт вакцины "Спутник V"

Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев подчеркнул, что вакцина «Спутник V» эффективно нейтрализует омикрон-штамм.

В РФПИ отметили, что «Спутник V» в сложившихся условиях работает очень хорошо. Об этом стало известно из аккаунта российского препарата в Twitter.

Дмитриев также заявил, что самой большой и актуальной проблемой на сегодняшний день остается мутация коронавируса, в связи с чем специалисты должны убедиться в работе вакцин преимущественно несмотря на различные изменения. «Спутник V», по мнению эксперта, с этой задачей справляется.

Кроме того, глава РФПИ отметил, что лучшим способом борьбы с мутациями является комбинация различных вакцин, поэтому важно помнить о партнерстве между производителями.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что некоторые препараты, блокирующие В-клетки и Т-клетки, могут помешать формированию иммунитета против коронавируса.