Норвежские специалисты наградили горбушу статусом суперфуда

Норвежские специалисты наградили горбушу статусом суперфуда
Норвежские специалисты наградили горбушу статусом суперфуда. Фото: Pixabay

Специалисты из норвежского научно-исследовательского института пищевых продуктов Nofima назвали горбушу суперфудом.

Эксперты отметили необычный вкус и достоинства горбуши несмотря на то, что в Норвегии эта рыбка является нежелательной в употребление из-за угрозы популяции дикого лосося. Об этом сообщает портал NewsWep со ссылкой на норвежское телевидение.

В России многие не жалуют горбушу, а вот в Норвегии ее вкус ценен. Эксперты отметили, что она больше похожа на на семгу, гольца и кумжу, чем на аквакультурного лосося, отметил исследователь Турбьерн Тобиассен.

По словам специалиста, жизненный цикл горбуши более короткий, чем у обычного лосося, что является ее преимуществом, потому что в ней накапливается гораздо меньше токсинов. Также, у горбуши очень мягкая икра, пользующаяся популярностью.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что ржаной хлеб, по мнению известного профессора университета Финляндии, может уберечь от развития рака кишечника.

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