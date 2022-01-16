В понедельник Петербург снова накроет снегом

Рабочая неделя начнется в Санкт-Петербурге со снега, столбики термометра опустятся до -3 градусов.

В понедельник, 17 января, в городе ожидается облачная погода. Предстоящей ночью пойдут снег, переходящий в мокрый снег, подует юго-западный, западный ветер.

Как сообщили в пресс-службе ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в дневное время снег пойдет лишь местами. Ветер северо-западных направлений будет дуть умеренно с порывами до сильного.

Температура воздуха в течение суток составит от -1 до -3 градусов. На дорогах ожидается гололедица. Атмосферное давление будет мало меняться.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге определили места для Крещенских купаний. Для жителей и гостей города подготовят около 20 купелей в девяти районах. Они будут готовы к 17 января. Список мест появится после того, как МЧС оценит их безопасность.