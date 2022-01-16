В Петербурге скончались еще 63 пациента с коронавирусом

В Петербурге за минувшие сутки зафиксировали 63 случая смерти. У всех пациентов был подтвержден коронавирус.

Об этом стало известно в воскресенье, 16 января. Как сообщили на официальном сайте «Стопкоронавирус.рф», антилидером по суточной смертности от COVID-19 остается Москва — 70 смертей. Петербург на втором месте, третье у Подмосковья, в котором с опасной болезнью не смог справиться 41 житель.

В городе также выявили еще 3 958 случаев заражения коронавирусом. Город также занял второе место среди регионов РФ по заболеваемости COVID-19. Лидирует в указанном рейтинге Москва, где за сутки выявили 6 480 зараженных человек. На третьем месте оказалась Московская область — 3 147 новых ковид-пациентов.

За последние сутки в городе выявлено еще 3 314 инфицированных. Выздоровели после болезни 2,8 тыс. горожан.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что у пациентов с коронавирусом при определенных условиях могут появляться синяки на теле.