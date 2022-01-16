В Ленобласти мужчина до смерти забил жену в ее день рождения

В Ленобласти мужчина до смерти забил жену в ее день рождения
Мужчина избил женщину до смерти. Фото: unsplash.com

Жертву домашнего насилия избивали руками, ногами и посторонними предметами.

Как сообщают НЕВСКИЕ НОВОСТИ, о трагедии стало известно 15 января, вечером. Женщина, которую избил собственный муж в квартире на улице Строительной в поселке Лебяжье Ленинградской области, лежала на полу без движения.

Полиция выяснила, что пострадавшая скончалась в день своего 35-летия. Оперативники зафиксировали телесные повреждения на голове и лице.

Заподозрили в случившемся мужа погибшей, его задержали по горячим следам. 41-летний мужчина нигде не работал. После распития спиртного он мог наброситься на несчастную и избить ее руками, ногами и неустановленным предметом

Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на набережной Фонтанки жестоко избили лежащего на асфальте мужчину.

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