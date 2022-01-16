Фигуристка Валиева впервые в карьере выиграла чемпионат Европы

Фигуристка Валиева впервые в карьере выиграла чемпионат Европы
Камила Валиева. Фото: championat.com

Российская фигуристка Камила Валиева впервые за свою карьеру стала первой в чемпионате Европы.

Валиева победила в турнире с результатом 259,06 балла. Таким образом девушка одержала победу в короткой и произвольной программе.

Известно, что в произвольной 15-летняя Валиева исполнила три четверных прыжка, однако упала с тройного акселя.

Отмечается, что весь пьедестал на чемпионате Европы-2022 заняли наши спортсменки. Серебро взяла Анна Щербакова, а на третьем месте оказалась – Александра Трусова.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что 15-летняя фигуристка Валиева поставила мировой рекорд на чемпионате Европы. Камила Валиева обновила мировой в короткой программе на чемпионате Европе в столицы Эстонии. Спортсменка получила за свой прокат 90,45 балла, тем самым увеличив свой собственный результат (87,42), показанный на этапе Гран-при в России в ноябре 2021 года.

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