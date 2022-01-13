Фигуристка Валиева поставила мировой рекорд на чемпионате Европы

Фигуристка Валиева поставила мировой рекорд на чемпионате Европы
Камила Валиева. Фото: скриншот Instagram

Камила Валиева обновила мировой в короткой программе на чемпионате Европе в столицы Эстонии.

15-летняя фигуристка из России Камила Валиева установила мировой рекорд в короткой программе на чемпионате Европы в Таллине.

Спортсменка получила за свой прокат 90,45 балла, тем самым увеличив свой собственный результат (87,42), показанный на этапе Гран-при в России в ноябре 2021 года.

Девушка ранее набрала баллы пресыщающие мировой рекорд на чемпионате России. Но этот результат не ратифицирован ISU, ведь он был показан на соревнованиях национального уровня.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что житель Владивостока выиграл 265 млн рублей: помогла интуиция, жена и мантры.

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