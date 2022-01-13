Фигуристка Валиева поставила мировой рекорд на чемпионате Европы

Камила Валиева обновила мировой в короткой программе на чемпионате Европе в столицы Эстонии.

15-летняя фигуристка из России Камила Валиева установила мировой рекорд в короткой программе на чемпионате Европы в Таллине.

Спортсменка получила за свой прокат 90,45 балла, тем самым увеличив свой собственный результат (87,42), показанный на этапе Гран-при в России в ноябре 2021 года.

Девушка ранее набрала баллы пресыщающие мировой рекорд на чемпионате России. Но этот результат не ратифицирован ISU, ведь он был показан на соревнованиях национального уровня.

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