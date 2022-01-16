В воскресенье вечером в центре Петербурга фиксируются пробки

Пробки сконцентрированы по больше части в центре Петербурга. Фото: Baltphoto

Пробки сконцентрированы по больше части в центре Петербурга. Фото: Baltphoto

В Петербурге вечером на дорогах замечены трехбалльные пробки. В воскресенье вечером, 16 января, водителям Северной столицы пришлось столкнуться с небольшими заторами.

Согласно данным сервиса «Яндекс.Пробки» на 18:00, в городе трехбалльные пробки. Движение на дорогах немного затруднено. 3-балльные трудности будут продолжаться около трех часов. К 21:00 заторы станут двухбалльными.

«Красные» участки замечены на Садовой улице, на Итальянской улице, на набережной Кутузова, на Троицком мосту, на Петропавловской улице, на Левашевском проспекте, на Университетской набережной, на Большой Конюшенной улице, на Волынском переулке, на набережной реки Мойки, на Малой Конюшенной улице.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, стало известно о погоде на крещенские морозы в Петербурге.