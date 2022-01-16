Роскомнадзор требует от Facebook разблокировки страницы делегации России на переговорах в Вене

Роскомнадзор требует от Facebook разблокировки страницы делегации России на переговорах в Вене. Фото: unsplash

Роскомнадзор требует от Facebook разблокировки страницы делегации России на переговорах в Вене. Фото: unsplash

От Facebook требуется предоставление доступа к странице делегации России на переговорах по военной безопасности в Вене.

В воскресенье, 16 января, Роскомнадзор направил письмо в адрес американской компании Meta Platforms, владельцем которой является Facebook, с просьбой снять ограничения с официальной страницы делегации Российской Федерации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями. Об этом сообщается на сайте Роскомнадзора.

Кроме того, ведомство просит объяснить причины введения ограничений. Отмечается, что Facebook своими действиями нарушает принципы распространения информации и доступа к ней. По мнению Роскомнадзора, это является цензурой, что запрещено Конституцией России.

Как заявил руководитель группы Константин Гаврилов, доступ к странице был ограничен в минувшую пятницу, 14 января.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в декабре компании Meta Platforms был назначен штраф на сумму более 1,9 миллиарда рублей за неудаление запрещенной в России информации.