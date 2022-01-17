Кому из россиян стоит рассчитывать на увеличение зарплаты с 1 февраля

Кому из россиян стоит рассчитывать на увеличение зарплаты с 1 февраля. Фото: Baltphoto/Елена Яковлева

Кому из россиян стоит рассчитывать на увеличение зарплаты с 1 февраля. Фото: Baltphoto/Елена Яковлева

С первого февраля ожидается, что работающим россиянам будет увеличена зарплата. Но стоит ли ожидать в реальности индексацию окладов?

Минтруд напомнил, что предприятия обязаны увеличивать суммы заработной платы в зависимости от роста потребительских цен. Это отмечается в статье Трудового кодекса РФ. Также периодичность и то, в каком порядке будет проходить повышение дохода персонала, фиксируется в двух договорах: трудовом и коллективном. Аналогичное правило закреплено в локальных нормативных актах организации.

Отслеживают исполнение предписаний государственная инспекция труда. В случае, сели будет замечено нарушение, работодателям грозят штрафы. Несмотря на это, по проведенным социальным опросам, в реальности повышать зарплаты планируют только треть работодателей. Об этом сообщает «МК».

Если рассматривать массовое повышение заработной платы, то тут стоит говорить прежде всего бюджетных группах населения. О занятых в частном секторе речь заходит реже, но для них законодательно тоже предусмотрен периодический рост зарплаты. Таким образом, работодатель обязан повышать зарплаты на уровень инфляции, отказаться от этого он не может.

Недавно Росстат опубликовал размер индексации заработной платы в 8,39%, соответствующие итогам инфляции за 2021 год. В случае, когда все компании и предприниматели следуют закону, зарплаты в 2022 году вырастут примерно до 8%. Но на деле такое, вряд ли, произойдет. Некоторые частные структуры повышают заработные платы ежеквартально, таким образом они уже частично догнали рост цен 2021 года. Еще одна группа повысит зарплаты только к концу 2022 года.

Образуется проблема: в частном секторе каждый работодатель планирует повышение зарплат индивидуально, опираясь на собственные прогнозы по выручке и прибыли, рыночной ситуации, свободного денежного потока и других факторов.

По данным опроса PwC, в 2022 году индексировать оклады своих сотрудников готовы почти 64% опрошенных компаний, еще 22% готовы индексировать выплаты только некоторым категориям россиян.

Статистические данные Центра стратегических разработок по 10 тысяч компаний из разных сегментов малого и среднего бизнеса показала, что только 33% компаний хотят повысить зарплаты в 2022 году, среднее повышение составит около 11%. Еще 44% опрошенных компаний не изменят зарплату, а в 4% компаний намерены даже сократить зарплату.

По мнению заместителя руководителя ИАЦ «Альпари» Натальи Мильчаковой, в феврале будет произведена индексация для бюджетников, в свою очередь с частными организациями все будет не так просто, так как Трудовой кодекс РФ не устанавливает никаких правил для сотрудников частного сектора.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в новом году до двух третей компаний в России могут повысить зарплаты свои сотрудникам.