Большинство российских компаний намерены поднять зарплаты в 2022 году

Большинство российских компаний намерены поднять зарплаты в 2022 году
В компании сообщили, что работодатели на протяжении более чем года испытывают сложности с тем, чтобы привлечь и удержать персонал. Фото: Baltphoto/ Ольга Андросова

В 2022 году до двух третей компаний в России могут повысить зарплаты свои сотрудникам.

Так, на повышение могут рассчитывать сотрудники 67% российских компаний. Более 19% организаций не рассчитывают ни на какие изменения в этом плане, а о возможном снижении говорят лишь 1%, сообщил ТАСС, ссылаясь на экспертов в сфере найма персонала.

Superjob отмечает, что в среднем рост зарплат составит 5%. Однако в каких-то компаниях оклад могут увеличить на 13%, а в каких-то – на 4%.

Изменения «ставки» связаны с тем, что соискатели стали реже соглашаться на невыгодные для себя условия труда и оплаты.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что индексация зарплат в 2022 году устанавливается с учетом эффективности работы и статуса компании, а также ее политики, однако, в новом году всех российских работодателей обязали заняться этим вопросом.

повышение зарплат Россия экономика


 

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