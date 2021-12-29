Эксперт объяснили, от чего зависит индексация зарплат в 2022 году

Эксперт объяснили, от чего зависит индексация зарплат в 2022 году
Эксперт объяснили, от чего зависит индексация зарплат в 2022 году. Фото: Pixabay

Жителям России рассказали, от чего зависит индексация зарплат, а также кому она будет проведена.

Индексация зарплат в 2022 году устанавливается с учетом эффективности работы и статуса компании, а также ее политики, однако, в новом году всех российских работодателей обязали заняться этим вопросом, отмечает портал Царьград.

Есть предположения, что компании по итогам 2021 года оценят экономическую ситуацию и примут решение, когда будут увеличены зарплаты россиян. Документ будет принят после обсуждений и оценок внутри компаний, так как размер индексации на законодательном уровне не определен.

При этом Минтруд рекомендует учитывать уровень инфляции в 8,4%, который обновился на конец 2021 года. По мнению специалистов, для работодателя никто не в праве определить размер индексаций, кроме него самого.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в 2022 году ожидается ухудшение социально-экономической обстановки в стране в связи с чем материальное положение жителей России также падет вниз.

зарплата индексация минтруд работодатель Россия экономика


 

Новости партнеров
Поезд Петербург - Гомель протаранил коров под Псковом
Поезд Петербург - Гомель протаранил коров под Псковом
Зотов оправдал плохую уборку снега в Петербурге нехваткой дворников
Зотов оправдал плохую уборку снега в Петербурге нехваткой дворников
"Украинское будущее": Кличко поздравил соотечественников с 2220 годом
Чего ждать петербуржцам после переезда
Чего ждать петербуржцам после переезда "Газпрома"?
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Эксперт объяснили, от чего зависит индексация зарплат в 2022 году
Делягин заявил об угрозе мирового голода в 2022 году
Сдающих жилье туристам в России могут обязать платить налоги
Петербуржцам рассказали, насколько хорошо «Единая карта петербуржца» ...
Блогер Хованский встретит Новый год в СИЗО
SuperJob: в России больше всего новый год не любят одиночки
Суд в Петербурге получил письмо о «заминировании» перед заседанием по делу ...
MANGO OFFICE запустил сервис чат-ботов для бизнеса