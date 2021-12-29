Эксперт объяснили, от чего зависит индексация зарплат в 2022 году

Жителям России рассказали, от чего зависит индексация зарплат, а также кому она будет проведена.
Индексация зарплат в 2022 году устанавливается с учетом эффективности работы и статуса компании, а также ее политики, однако, в новом году всех российских работодателей обязали заняться этим вопросом, отмечает портал Царьград.
Есть предположения, что компании по итогам 2021 года оценят экономическую ситуацию и примут решение, когда будут увеличены зарплаты россиян. Документ будет принят после обсуждений и оценок внутри компаний, так как размер индексации на законодательном уровне не определен.
При этом Минтруд рекомендует учитывать уровень инфляции в 8,4%, который обновился на конец 2021 года. По мнению специалистов, для работодателя никто не в праве определить размер индексаций, кроме него самого.
Ранее gazeta.spb.ru писала, что в 2022 году ожидается ухудшение социально-экономической обстановки в стране в связи с чем материальное положение жителей России также падет вниз.