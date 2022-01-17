В Пулково утром 17 января задержали один рейс

Сегодня утром, 17 января, в петербургском аэропорту Пулково с вылетом задерживается один самолет.

Дополнительное время придется ждать пассажирам, купившим билеты на самолет до Казани. Об этом сообщается на сайте Пулково.

Утром задерживается рейс до Уфы. Пассажиры рейса авиакомпании «РусЛайн» рассчитывали покинуть Петербург в 6:30, однако время вылета сдвинули на час — до 7:30. Далее с опозданием вылетит рейс до Оренбурга. Вылет перенесли с 2:05 на 2:55.

Причины задержек не указываются. Все остальные рейсы, судя по данным онлайн-табло, вылетят по расписанию.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Пулково задержали женщину, скрывавшуюся от правоохранителей 8 месяцев.