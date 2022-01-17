«Омикрон» опасен для детей из-за высокого риска тяжелого бронхита

Новый штамм "омикрон" во многих случаях вызывает бронхит, а не пневмонию. Фото: pixabay

Новый штамм "омикрон" во многих случаях вызывает бронхит, а не пневмонию. Фото: pixabay

Врач-инфекционист Андрей Поздняков заявил, что омикрон-штамм коронавируса представляется большую опасность для маленьких детей из-за высокого риска развития бронхита с тяжелыми осложнениями.

Как утверждает врач, новый штамм «омикрон» во многих случаях вызывает бронхит, а не пневмонию. У взрослых воспаление бронхов протекает намного легче, чем пневмония, которая может стать причиной летального исхода. Но с детьми ситуация противоположная: из-за анатомических особенностей ребенка бронхит зачастую приводит к тяжелым осложнениям, передает РИА Новости.

По словам Позднякова, осложнением бронхита может стать бронхиолит — воспаление мелких отделов бронхиального дерева. Этот недуг может сопровождаться дыхательной недостаточностью и стать причиной неблагоприятного исхода.

«Это всегда та ситуация, которая для детей может быть фатальной», — объяснил врач.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что врач объяснил, является ли боль в пояснице симптомом «омикрона».