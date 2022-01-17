Петербуржцев ждут 7-балльные пробки утром в понедельник

В Петербурге в настоящий момент на дорогах замечены шестибалльные пробки. В понедельник утром, 17 января, водителям Северной столицы придется столкнуться с заторами.

Согласно данным сервиса «Яндекс.Пробки» на 08:30, в городе шестибалльные пробки. Движение на дорогах сильно затруднено. Буквально через полчаса трудности станут 7-балльными. К 11:00 заторы станут трехбалльными.

«Красные» участки замечены на Дальневосточном проспекте, Таллинской улице, на проспекте Шаумяна, на Невском проспекте, на Лиговском проспекте, на набережной реки Фонтанки, на Садовой улице, на Дворцовой набережной, на Воскресенской набережной, на Пироговской набережной, на проспекте Энгельса, на КАДе, на Ленинградской улице.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Шушарах автобус влетел в столб. В результате ДТП есть пострадавший.