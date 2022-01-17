Циклон «Ханнелоре» нагонит в Петербург снег и ветер

Циклон &#171;Ханнелоре&#187; нагонит в Петербург снег и ветер
В городе выпадет снег. Фото: Мойка78/Валентин Егоршин

Новая неделя начнется в Петербурге с преимущественно облачной и ветреной погоды. На дорогах будет скользкою

Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус. По его данным, за погоду в Северной столице в понедельник будет отвечать северная периферия циклонического вихря, который немецкие синоптики назвали «Ханнелоре».

Его стараниями в городе ожидается преимущественно облачная погода. В некоторых районах петербуржцев ждет снег и усиление ветра. Дороги покроются гололедицей, а температура воздуха постепенно начнет снижаться.

Сегодня в Петербурге будет от -1 до +1 градуса, но к вечеру начнет холодать. Юго-восточный ветер скоростью 2-7 метров в секунду после полудня сменится на северо-западный и усилится до 5-10 метров в секунду.

Атмосферное давление вырастет до 744 миллиметров ртутного столба, что ниже нормы.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что жителей Ленобласти предупредили о метели и заморозках.

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Циклон «Ханнелоре» нагонит в Петербург снег и ветер
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