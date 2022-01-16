Жителей Ленобласти предупредили о метели и заморозках

Жителей Ленобласти предупредили о метели и заморозках
Фото: pixabay

В первый день рабочей недели жителей Ленобласти ждет облачная погода и метель.

В понедельник, 17 января, в 47-регионе температура воздуха в течение суток составит от -1 до -6 градусов. На дорогах ожидается гололедица.

Как сообщили в пресс-службе ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», пойдет снег, местами сильный, в отдельных районах метель. Ночью ветер будет дуть западных, юго-западных направлений, днем — северо-западный умеренный, местами порывы до сильного.

В связи с ухудшением погодных условий водителям и пешеходам следует соблюдать особую осторожность.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что губернатор Ленобласти Александр Дрозденко призвал разобраться с плохой уборкой снега в некоторых районах Ленобласти. Губернатор назвал все жалобы объективными.

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