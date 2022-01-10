Дрозденко призвал разобраться с плохой уборкой снега в Ленобласти

Дрозденко призвал разобраться с плохой уборкой снега в Ленобласти
Дрозденко заявил о необходимости разобраться с плохой уборкой и нормально организовать работу коммунальщиков. Фото: Baltphoto/Валентин Егоршин

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко отреагировал на жалобы местных жителей по поводу некачественной уборки снега.

В новогодние праздники Ленобласть завалило сильными снегопадами. Не во всех районах уборку удалось провести быстро — ежедневно в Instagram-аккаунт Дрозденко поступали жалобы от жителей 47-го региона. Об этом пишет Online47.

Губернатор назвал все жалобы объективными. Он привел в пример ситуацию с обильными снегопадами в Выборге.

«Извините за выражение, но снегом завалены по самое не хочу. Неприятно, когда туристы, приезжая в Выборг, жалуются на снег. При этом в прошлые года такого не было», — заявил глава Ленобласти.

Дрозденко заявил о необходимости разобраться с плохой уборкой и нормально организовать работу коммунальщиков. Он также указал на сложную ситуацию со снегом в Кингисеппе.

Вопрос с зимней уборкой поставят на контроль, как и ситуацию с вывозом мусора.

По словам главы комитета государственного жилищного надзора и контроля области Михаила Василенко, автомобилисты паркуют свои машины, перекрывая подъезды к контейнерным площадкам. Эту проблему может решить информирование водителей и установка дорожных знаков.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что «уборка» снега и мусора в Петербурге обернулась возбуждением более 50 административных дел.

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