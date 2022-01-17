Карта «Мир» в Белоруссии и кешбэк 10 000 рублей

В Беларуси и ранее принимали российские банковские карты, но работали они не во всех регионах и магазинах. Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

В Беларуси и ранее принимали российские банковские карты, но работали они не во всех регионах и магазинах. Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

С 14 января 2022 года владельцы карт «Мир» смогут спокойно путешествовать по всем регионам Белоруссии, не опасаясь остаться без денег. Ведь теперь карты этой платежной системы будут принимать по всей территории Белоруссии.

Банковская карта «Мир» расширяет свои возможности и становится многонациональной. Теперь она работает не только на территории Российской Федерации, но и по всей Республике Беларусь. В дружественной стране ранее тоже принимали российские банковские карты, но работали они не во всех регионах и магазинах.

После долгих переговоров двух платежных систем «Мир» и «Белкарт», это неудобство было устранено. Теперь российские банковские карты будут принимать на всей территории Белоруссии. Нововведения вступят в силу с 14 января 2022 года. Теперь российские туристы всегда смогут воспользоваться своими деньгами, не опасаясь остаться без средств в самых дальних районах Беларуси.

Еще одна приятная новость для тех, кто собрался в путешествие по России: с 18 января начинается новый этап программы «Туристический кешбэк». По ней можно вернуть до 20% затрат на путевки и гостиницы.

Чтобы вернуть часть денег, нужно оплатить путевку по российским туристическим маршрутам картой «Мир» или забронировать гостиницу. Сумма возврата 20%, но не более 20 000 рублей. Деньги поступят на счет в течение 5 дней после бронирования.

Программа продлится до 12 апреля, но воспользоваться путевками можно до 30.04.2022 включительно.

Туристический кешбэк доступен всем россиянам-владельцам карт платежной системы «Мир». Для этого нужно зарегистрировать карту на официальном сайте программы, а затем приобрести путевку или забронировать отель на сайте мирпутешествий.рф и оплатить их картой национальной платежной системы «Мир».

Программа успешно работает уже не первый год. Путешественники отмечают, что реальная сумма кешбэка не превышает 10 000 рублей, поскольку путевки по России стоят около 50 тысяч. Но даже такая сумма возврата приятна и точно пригодится в путешествии