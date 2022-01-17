Синоптики: петербуржцам не стоит ждать крещенских морозов

Синоптики: петербуржцам не стоит ждать крещенских морозов
Крещенские купания пройдут без морозов. Фото: Gazeta.SPb/Николай Овсянников

В Петербурге на неделе перед Крещением будет стоять относительно теплая и снежная погода.

Как рассказали в метеоцентре «Фобос», температура воздуха в ближайшие семь дней будет колебаться в пределах от -1 до +2 градусов, что выше климатической нормы. Единственный холодный день на этой неделе ожидается 18 января, когда на улице подморозит до -7 градусов.

Синоптики отметили, что на Северо-Запад надвигаются циклоны, которые принесут атлантические воздушные массы. Днем прогнозируется от -3 до +2 градусов, на севере и востоке может похолодать до -3…-8 градусов.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что циклон «Ханнелоре» нагонит в Петербург снег и ветер. Его стараниями в городе ожидается преимущественно облачная погода. В некоторых районах петербуржцев ждет снег и усиление ветра. Дороги покроются гололедицей, а температура воздуха постепенно начнет снижаться.

крещение крещенские морозы новости СПб погода погода спб


 

Новости партнеров
Признание Воробьева: «Жизни, которая была до инсульта, больше нет и не будет»
Признание Воробьева: «Жизни, которая была до инсульта, больше нет и не будет»
Невский проспект тонет под неубранным снегом
Невский проспект тонет под неубранным снегом
В Петербурге появятся новые названия
В Петербурге появятся новые названия "старых" остановок
Эффективность заражения COVID-19 снижается на 90% после его 20-минутного пребывания в воздухе
Эффективность заражения COVID-19 снижается на 90% после его 20-минутного пребывания в воздухе
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Синоптики: петербуржцам не стоит ждать крещенских морозов
«Вектор»: омикрон-штамм быстрее всего инактивируется на керамике
ПФР: россияне, у которых пенсия до 23 тысяч рублей, получат доплату
Сотрудник ТЦ спугнул мужчину, пытавшегося изнасиловать девочку-подростка в ...
Врач предупредил об опасности от долгого сидения перед телевизором
Доктор Мясников призывать не везти в больницу заболевших «Омикроном»
Петербуржцев ждут 7-балльные пробки утром в понедельник
Австралия разрешила въезд в страну привитым вакциной «Спутник V»