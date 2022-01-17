Синоптики: петербуржцам не стоит ждать крещенских морозов

В Петербурге на неделе перед Крещением будет стоять относительно теплая и снежная погода.

Как рассказали в метеоцентре «Фобос», температура воздуха в ближайшие семь дней будет колебаться в пределах от -1 до +2 градусов, что выше климатической нормы. Единственный холодный день на этой неделе ожидается 18 января, когда на улице подморозит до -7 градусов.

Синоптики отметили, что на Северо-Запад надвигаются циклоны, которые принесут атлантические воздушные массы. Днем прогнозируется от -3 до +2 градусов, на севере и востоке может похолодать до -3…-8 градусов.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что циклон «Ханнелоре» нагонит в Петербург снег и ветер. Его стараниями в городе ожидается преимущественно облачная погода. В некоторых районах петербуржцев ждет снег и усиление ветра. Дороги покроются гололедицей, а температура воздуха постепенно начнет снижаться.