Отпуск в 2022: важная информация от Минтруда

Заболеть во время отпуска – неприятная ситуация, но, к сожалению, весьма частая. Отпуск, проведенный в соплях и с температурой, нельзя назвать полноценным восстановлением организма. Вряд ли после такого времяпрепровождения работник выйдет посвежевшим и полным сил.

Специалисты Министерства труда и социальной защиты рассказали, как поступить работающим россиянам в таком случае и полноценно отдохнуть все положенное по закону время. Даже если работник заболел перед отпуском или даже во время него, он вправе требовать компенсации и переноса дней для полноценного, здорового отдыха.

В этом году отпуск можно будет перенести или продлить, если болезнь настигла во время отдыха. Но обязательно уведомить руководство и обсудить сроки и порядок продления нерабочих дней. Например, если работник заболел непосредственно перед долгожданным отпуском и больничный попадает на уже отпускные, нерабочие дни, нужно уведомить руководство и перенести часть отдыха. Если нет возможности продлить отпускное время, то дни, проведенные на больничном, можно выделить в отдельный миниотпуск. Это обговаривается непосредственно с руководством в каждом отдельном случае.

Если отпуск переносится, то трудящийся вправе получить денежную компенсацию за дни на больничном и отпускные. Количество дней оплачиваемого отпуска не меняется. По закону болезнь сотрудника не сокращает время полноценного отдыха. В случае переноса нерабочих дней перерасчет отпускных денег не проводится.

В случае если человек находится в неоплачиваемом отпуске или отдыхает за собственный счет, продлить отдых или перенести нерабочие дни нельзя. Если после отдыха работник увольняется, а во время нерабочих дней заболел, то ни на какое продление он тоже рассчитывать не сможет. Работающие студенты, заболевшие во время учебного отпуска, также не могут рассчитывать на компенсации или перенос дней.

Важно учесть, что перенос и продление нерабочих дней возможны только при предъявлении больничного, подтверждающего травмы, заболевания и прочие проблемы со здоровьем. Без медицинской справки любые претензии работника считаются недействительными.