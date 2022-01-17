Непривитых работников «Балтийского завода» отказались пускать на работу

Непривитых работников &#171;Балтийского завода&#187; отказались пускать на работу
Некоторых сотрудников завода не пустили на работу. Фото: скриншот "Подслушано "Балтийский завод"

Сегодня утром невакцинированные от ковида сотрудники «Балтийского завода» не смогли попасть на работу — их пропуска заблокировали из-за отсутствия QR-кодов.

Сотрудникам «Балтийского завода» дали время пройти вакцинацию или получить медотвод до 16 января текущего года. С 17 января на территорию предприятия могут пройти только обладатели QR-кодов о законченной вакцинации или по медотводу. Работникам, которые не предоставили эти документы, заблокировали пропуска. Об этом сообщается в группе «Подслушано «Балтийский завод».

В понедельник утром, по данным «Фонтанки», на проходной завода собрались десятки сотрудников. Не попавшие на работу люди даже вызвали полицию.

Некоторых сотрудников завода не пустили на работу. Фото: скриншот «Подслушано «Балтийский завод»

Однако, как сообщают сами заводчане во «ВКонтакте», некоторым работникам удалось пройти на предприятие без QR-кодов.

«Вроде все нормально, проходим. Прошли через Кожевенную. На Косой много полиции и ограждения, но проходим нормально, без проверок… С парковки тоже всех пропускают без проблем», — рассказывают работники.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге уже 150 заведений поддержали бойкот QR-кодов.

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