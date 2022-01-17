Непривитых работников «Балтийского завода» отказались пускать на работу

Сегодня утром невакцинированные от ковида сотрудники «Балтийского завода» не смогли попасть на работу — их пропуска заблокировали из-за отсутствия QR-кодов.

Сотрудникам «Балтийского завода» дали время пройти вакцинацию или получить медотвод до 16 января текущего года. С 17 января на территорию предприятия могут пройти только обладатели QR-кодов о законченной вакцинации или по медотводу. Работникам, которые не предоставили эти документы, заблокировали пропуска. Об этом сообщается в группе «Подслушано «Балтийский завод».

В понедельник утром, по данным «Фонтанки», на проходной завода собрались десятки сотрудников. Не попавшие на работу люди даже вызвали полицию.

Однако, как сообщают сами заводчане во «ВКонтакте», некоторым работникам удалось пройти на предприятие без QR-кодов.

«Вроде все нормально, проходим. Прошли через Кожевенную. На Косой много полиции и ограждения, но проходим нормально, без проверок… С парковки тоже всех пропускают без проблем», — рассказывают работники.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге уже 150 заведений поддержали бойкот QR-кодов.