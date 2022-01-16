В Петербурге уже 150 заведений поддержали бойкот QR-кодов

Список заведений Северной столицы, решивших бойкотировать проверку у посетителей сертификатов с QR-кодами, увеличился до 150 организаций. Об этом сообщил инициатор акции, ресторатор Александр Коновалов.

Под постом в Instagram-аккаунте он выложил свое стихотворение, где сравнивал ковидный пропускной режим с блокадой. В четверостишии четко отражается позиция Коновалова, который уверен, что QR-коды нарушают права петербуржцев.

Напомним, объявивший бойкот введенным в городе QR-кодам Александр Коновалов заявил, что в его заведениях у гостей не будут требовать предъявить QR-код о прохождении вакцинации либо перенесенном коронавирусе.

В Петербурге со 2 января начали действовать новые правила. Теперь люди без QR-кодов не смогут попасть в заведения общепита и предприятия розничной торговли (кроме аптек, продовольственных магазинов, магазинов, продающих товары первой необходимости). Изначально QR-коды для посещения заведений общепита и предприятий розничной торговли в городе планировалось ввести с 1 декабря, затем эту дату перенесли на 27 декабря, а потом на 2 января.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что прокуратура отреагировала на бойкот QR-кодов в Петербурге. В ведомстве напомнили бизнесу об административной и уголовной ответственности за нарушение режима QR-кодов в заведениях общепита и объектах розничной торговли, который регулируется 121-м постановлением городского правительства.