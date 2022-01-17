Кукурузную крупу, следовавшую на завод детского питания, не разрешили ввозить в Петербург

Ввоз 20 тонн кукурузной крупы был запрещен в связи с отсутствием на продукцию декларации о соответствии.
Как сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора в понедельник, 17 января, крупа не отвечала требованиям Технических регламентов Таможенного союза. Конечной точкой груза должно было стать предприятие, где производится детское питание.
Так, в морском порту Северной столицы осуществлялась проверка импорта крупы. Продукт везли из Португалии в Московскую область.
Выяснилось, что отсутствовала декларация о соответствии продукции, а это считается нарушением требований Технического регламента Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции».
Таким образом 20 тонн кукурузной крупы не попали в город на Неве.
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