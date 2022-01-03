Маленький грифон полетел из Петербурга в Брюссель

Декоративную собаку породы пти-брабансон отправили из города на Неве в столицу Бельгии.

Об этом сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора 3 января.

В воздушной гавани Петербурга Россельхознадзор провел предполётный ветеринарный контроль маленькой собачки.

Домашний песик должен был лететь из Санкт-Петербурга в Брюссель. Однако перед поездкой инспектор решил осмотреть животное. Оказалось, что зверь чувствует себя вполне сносно и перевозят его с соблюдением всех ветеринарных требований.

После всех процедур собаку допустили к полёту.

Отмечается, что пти-брабансон или гладкошёрстный грифон — это декоративная порода собаки. Животное относится к группе малых бельгийских собак.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербург и Ленинградскую область поступило почти 238 тыс. тонн мандаринов.