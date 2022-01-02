В Петербург и Ленобласть поступило почти 238 тыс. тонн мандаринов

В Петербург и Ленобласть поступило почти 238 тыс. тонн мандаринов
Основным поставщиков мандаринов является Марокко. Фото: pixabay

Такое количество цитрусовых прибыло в Северную столицу и Ленинградскую область за 2021 год.

Об этом сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора 2 января.

Около 238 тысяч тонн мандаринов и их разновидностей, таких как клементины, сатсумы, танжерины, танжело и тангоры были завезены в регионы.

Наиболее крупным поставщиком цитрусовых является Марокко. Оттуда завезли 53% от общего объёма или 125,5 тысяч тонн. Большое количество мандаринов приехало из ЮАР и Пакистана — 43 тысячи тонн и 37 тысяч тонн.

Остальные мандарины привезли из Аргентины, Перу, Уругвая, Египта, Чили и Эквадора.

Все фрукты прошли карантинный фитосанитарный контроль.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербург Россельхознадзор не пустил почти 25 тонн апельсинов.

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