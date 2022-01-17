Компания Setl Group строит Pulse Premier, из которого откроется вид на Неву

Компания Setl Group строит Pulse Premier, из которого откроется вид на Неву
Парадные Setl Group оснастит современными малошумными лифтами. Фото: Setl Group

Холдинг Setl Group начал строить жилой комплекс высокого комфорт-класса Pulse Premier на Октябрьской набережной, у дома №38. Проект предусматривает необычные детские площадки, эксклюзивные фитнес-станции и современные системы умного дома.

Отмечается, что площадки для малышей разрабатывались вместе с психологами. Также для детей в проекте возведут три детских сада и школу. Прогуляться с детьми можно будет прямо у дома. Для этого Setl Group благоустроит пешеходный променад в 500 метров. Бульвар будет окружен искусственными холмами и растениями. Помимо прочего, на променаде появятся несколько необычных зон отдыха, например, лужайка для йоги.

Стоит добавить, что проект будет видовым. На последних этажах расположатся квартиры High Flat с высокими потолками и увеличенными оконными проемами. Из них в домах на набережной откроются лучшие виды на квартал и Неву.

В настоящий момент началось строительство первой очереди проекта — это дом с секциями разной высоты, наземный трехэтажный паркинг и коммерческие помещения, а также детские площадки SetlKids, зоны отдыха, спортивная площадка с эксклюзивным оборудованием для фитнес-станций SetlSport. Дом планируют сдать во 2 квартале 2024 года.

Дом находится примерно в 10 минутах езды до станции метро «Улица Дыбенко». Фото: Setl Group

Внутренний дворик будет не доступен для машин, кроме того, дом будет оснащен видеокамерами: по периметру зданий, на входах в парадные, в лифтах, на детских площадках. Что касается безопасности, каждую квартиру подключат к системе «умного дома» SetlHome. Также дом будет оснащен системой фильтрации воды.

Квартиры проекта Pulse Premier будут передаваться клиентам в чистовой отделке. У покупателей будет выбор между двумя цветовыми вариантами: White или Silver.

Setl Group недвижимость октябрьская набережная


 

Новости партнеров
Жители Петербурга сбегают от губернатора Беглова в Ленобласть
Жители Петербурга сбегают от губернатора Беглова в Ленобласть
В Петербурге появятся новые названия
В Петербурге появятся новые названия "старых" остановок
Невский проспект тонет под неубранным снегом
Невский проспект тонет под неубранным снегом
Умер Михаил Зеленский: раскрыты причина и подробности смерти телеведущего
Умер Михаил Зеленский: раскрыты причина и подробности смерти телеведущего
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Компания Setl Group строит Pulse Premier, из которого откроется вид на Неву
В заседании по делу о госизмене экс-президента Украины Порошенко произошел ...
Сын Леонида Куравлева рассказал о состоянии народного артиста РСФСР
В связи с плохой зимней уборкой работу коммунальных службы в Петербурге ...
Представитель Кремля назвал поручения по законопроекту о COVID-сертификатах ...
«Набросился и начал душить»: в НИИ Джанелидзе буйный пациент ...
В Лужском районе 29-летний мужчина признался полиции в связи с подростком
«Скользим с ветерком»: петербуржцев предупредили о сильном ветре ...