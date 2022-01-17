Компания Setl Group строит Pulse Premier, из которого откроется вид на Неву

Холдинг Setl Group начал строить жилой комплекс высокого комфорт-класса Pulse Premier на Октябрьской набережной, у дома №38. Проект предусматривает необычные детские площадки, эксклюзивные фитнес-станции и современные системы умного дома.

Отмечается, что площадки для малышей разрабатывались вместе с психологами. Также для детей в проекте возведут три детских сада и школу. Прогуляться с детьми можно будет прямо у дома. Для этого Setl Group благоустроит пешеходный променад в 500 метров. Бульвар будет окружен искусственными холмами и растениями. Помимо прочего, на променаде появятся несколько необычных зон отдыха, например, лужайка для йоги.

Стоит добавить, что проект будет видовым. На последних этажах расположатся квартиры High Flat с высокими потолками и увеличенными оконными проемами. Из них в домах на набережной откроются лучшие виды на квартал и Неву.

В настоящий момент началось строительство первой очереди проекта — это дом с секциями разной высоты, наземный трехэтажный паркинг и коммерческие помещения, а также детские площадки SetlKids, зоны отдыха, спортивная площадка с эксклюзивным оборудованием для фитнес-станций SetlSport. Дом планируют сдать во 2 квартале 2024 года.

Внутренний дворик будет не доступен для машин, кроме того, дом будет оснащен видеокамерами: по периметру зданий, на входах в парадные, в лифтах, на детских площадках. Что касается безопасности, каждую квартиру подключат к системе «умного дома» SetlHome. Также дом будет оснащен системой фильтрации воды.

Квартиры проекта Pulse Premier будут передаваться клиентам в чистовой отделке. У покупателей будет выбор между двумя цветовыми вариантами: White или Silver.