МЧС: на Ленобласть надвигается сильный снегопад

МЧС: на Ленобласть надвигается сильный снегопад
В Ленобласти пройдет сильный снегопад. Фото: Baltphoto/Валентин Егоршин

В Ленинградской области МЧС предупредило местных жителей о надвигающемся сильном снегопаде и ветре.

Экстренное предупреждение объявило областное МЧС со ссылкой на прогноз «Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

Снегопад начнется в понедельник днем, 17 января. Много снега будет на территории юго-западных районов Ленинградской области.

Кроме того, сегодня вечером, после 17-20 часов, в регионе усилится северо-западный ветер. Скорость его порывов на юго-западе области составит 16 метров в секунду.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что циклон «Ханнелоре» нагонит в Петербург снег и ветер.

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