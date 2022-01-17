МЧС: на Ленобласть надвигается сильный снегопад

В Ленинградской области МЧС предупредило местных жителей о надвигающемся сильном снегопаде и ветре.

Экстренное предупреждение объявило областное МЧС со ссылкой на прогноз «Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

Снегопад начнется в понедельник днем, 17 января. Много снега будет на территории юго-западных районов Ленинградской области.

Кроме того, сегодня вечером, после 17-20 часов, в регионе усилится северо-западный ветер. Скорость его порывов на юго-западе области составит 16 метров в секунду.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что циклон «Ханнелоре» нагонит в Петербург снег и ветер.