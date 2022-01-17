В Петербурге уничтожат центнер санкционного чая из Германии

В Петербурге уничтожат центнер санкционного чая из Германии
Таможенники не пропустили в Петербург центнер чая из Германии. Фото: Санкт-Петербургская таможня

На таможнях Петербурга остановили почти 100 килограммов санкционных ароматизированных смесей травяного чая.

Как сообщила пресс-служба Санкт-Петербургской таможни, на южный таможенный пост прибыло, согласно декларации, 280 килограмм зеленого чая, черного чая и чайных напитков на основе травяных смесей. 480 коробок с чаем приехали в Петербург из Германии.

Таможенная экспертиза показала, что смеси травяного чая «ORGANIC HERBAL INFUSION PEPPERMINT» и «ORGANIC ROOIBOS INFUSION FRENCH VANILLA» попадают под санкционные ограничения.

Таможенники не пропустили в Петербург центнер чая из Германии. Фото: Санкт-Петербургская таможня

В результате сотрудники таможни изъяли 150 коробок чайных напитков общим весом 95 килограмм. Возбуждено уголовное дело. Чай уничтожат.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что кукурузную крупу, следовавшую на завод детского питания, не разрешили ввозить в Петербург.

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