«Единая Россия» настояла на снятии законопроекта о QR-кодах с рассмотрения

Теперь законопроект о QR-кодах снят с рассмотрения Госдумы по инициативе «Единой России».
Предложение «Единой России» о снятии с рассмотрения законопроекта о QR-кодах поддержал Совет Госдумы, который и принял соответствующее решение. Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.
Законопроект о QR-кодах предполагал, что жители России будут предъявлять электронные сертификаты с QR-кодами о прививке для посещения общественных мест, а также на транспорте. Позже было принято решение отказаться от QR-кодов в транспорте, законопроект по этому поводу должны были рассмотреть во втором чтении.
В декабре 2021 года законопроект о QR-кодах был принят Госдумой в первом чтении.
Ранее gazeta.spb.ru писала, что для того, чтобы окунуться в купель на Крещение Господне в Ленобласти не придется предъявлять QR-код.