«Единая Россия» настояла на снятии законопроекта о QR-кодах с рассмотрения

&#171;Единая Россия&#187; настояла на снятии законопроекта о QR-кодах с рассмотрения
"Единая Россия" настояла на снятия законопроекта о QR-кодах с рассмотрения. Фото: Gazeta.SPb.ru

Теперь законопроект о QR-кодах снят с рассмотрения Госдумы по инициативе «Единой России».

Предложение «Единой России» о снятии с рассмотрения законопроекта о QR-кодах поддержал Совет Госдумы, который и принял соответствующее решение. Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

Законопроект о QR-кодах предполагал, что жители России будут предъявлять электронные сертификаты с QR-кодами о прививке для посещения общественных мест, а также на транспорте. Позже было принято решение отказаться от QR-кодов в транспорте, законопроект по этому поводу должны были рассмотреть во втором чтении.

В декабре 2021 года законопроект о QR-кодах был принят Госдумой в первом чтении.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что для того, чтобы окунуться в купель на Крещение Господне в Ленобласти не придется предъявлять QR-код.

QR-код Вячеслав Володин Госдума единая россия законопроект Россия


 

Новости партнеров
Эффективность заражения COVID-19 снижается на 90% после его 20-минутного пребывания в воздухе
Эффективность заражения COVID-19 снижается на 90% после его 20-минутного пребывания в воздухе
Новый симптом
Новый симптом "омикрона" удивил даже специалистов
В Петербурге найдено тело пенсионерки с выколотыми глазами и изуродованными гениталиями
В Петербурге найдено тело пенсионерки с выколотыми глазами и изуродованными гениталиями
Дочка довела? О тяжелой жизни Куравлева рассказали в доме престарелых
Дочка довела? О тяжелой жизни Куравлева рассказали в доме престарелых
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
«Единая Россия» настояла на снятии законопроекта о QR-кодах с ...
Как получить двойной налоговый вычет при покупке квартиры
Рост тарифов ЖКХ: неприятный сюрприз с 17 января
Авиакомпания «Россия» восстановила график полетов из Южно-Сахалинска
Пикалев: скоро порядок с мусором в Петербурге будет наведен. Ответственные ...
В центре Петербурга нашли 6 баров-«ковид-нарушителей»
В Петербурге на Тельмана днем тушили квартирный пожар
Компания Setl Group строит Pulse Premier, из которого откроется вид на Неву