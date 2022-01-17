Троллейбус впечатал легковушку в ограждение на Ленинском

Троллейбус впечатал легковушку в ограждение на Ленинском
ДТП с троллейбусом и авто. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

На Ленинском проспекте произошло ДТП с участием троллейбус и легкового авто. Последние оказался прижат к ограждению.

Дорожный инцидент случился вечером понедельника, 17 января. Фотографии с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» соцсети «ВКонтакте».

На кадрах видно, что от удара легковушку прижало к забору. По словам очевидцев, автомобиль Lada врезался в троллейбус.

Информации о пострадавших и обстоятельствах аварии нет.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что четыре десятка «дрифтеров» собрались «погонять» у памятника «Шалаш Ленина» в Сестрорецке. Правоохранительные органы пресекли заезд под Петербургом. Еще у двоих водителей оперативники выявили признаки наркотического опьянения и изъяли у одного из них дозу запрещенного вещества. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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