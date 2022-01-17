Четыре десятка «дрифтеров» собрались «погонять» у памятника «Шалаш Ленина» в Сестрорецке

Молодые люди планировали подрифтовать и «погонять». Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области

Молодые люди планировали подрифтовать и «погонять». Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области

Правоохранительные органы пресекли заезд «дрифтеров» под Петербургом.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области. Так, порядка 40 стритрейсеров решили собраться в субботу вечером у памятника «Шалаш Ленина».

Молодые люди планировали подрифтовать и «погонять». Однако их планы нарушили оперативники, прибывшие к месту. Отмечается, что большинство участников заезда были на автомобилях «Фольксваген» и «Ауди», в том числе каршеринговых.

Полиция провела с «дрифтерами» профилактическую беседу. Однако этим все не ограничилось. В ходе проверки выяснилось, что у нескольких водителей не было страховых полисов и водительских удостоверений. Кроме этого, двоих гонщиков привлекли к ответственности за «тонировку». Автомобилистам пришлось на месте сдирать ее со стекол.

Еще у двоих водителей оперативники выявили признаки наркотического опьянения и изъяли у одного из них дозу запрещенного вещества. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на петербургской парковке молодую девушку заметили с большой партией наркотиков.