Генсек ООН призвал мир готовиться к следующей пандемии коронавируса

Генсек ООН призвал мир готовиться к следующей пандемии коронавируса
Гутерреш также призвал бороться с нынешней пандемией COVID-19 справедливо и в равных условиях. Фото: комитет по здравоохранению

Мир должен начать подготовку к следующей пандемии. Об этом заявил Генсек ООН Антониу Гутерреш в ходе Всемирного экономического форума (ВЭФ).

По его словам, необходимо инвестировать в мониторинг, раннее выявление заболевания и планы по быстрому реагированию.

Как сообщили «РИА Новости», Гутерреш также указал на необходимость бороться с нынешней пандемией коронавируса справедливо и в равных условиях.

Генсек ООН также напомнил о планах ВОЗ вакцинировать к концу 2021 года до 40% населения, до 70% к середине 2022 года.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Министерство здравоохранения утвердило перечень противопоказаний к вакцинации против коронавирусной инфекции.

Напомним, в скором времени в России ожидается появление назальной вакцины от коронавируса. Двухкомпонентный препарат должен стать доступным для граждан в 2022 году. Новая форма препарата позволит создать местный иммунитет в верхних дыхательных путях. По данным разработчиков вакцины, у нее практически нет побочных эффектов и ее можно использовать в сочетании с бустерной дозой «Спутник Лайт».

ВОЗ коронавирусная пандемия новая волна коронавируса


 

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