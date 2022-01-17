Генсек ООН призвал мир готовиться к следующей пандемии коронавируса

Гутерреш также призвал бороться с нынешней пандемией COVID-19 справедливо и в равных условиях. Фото: комитет по здравоохранению

Гутерреш также призвал бороться с нынешней пандемией COVID-19 справедливо и в равных условиях. Фото: комитет по здравоохранению

Мир должен начать подготовку к следующей пандемии. Об этом заявил Генсек ООН Антониу Гутерреш в ходе Всемирного экономического форума (ВЭФ).

По его словам, необходимо инвестировать в мониторинг, раннее выявление заболевания и планы по быстрому реагированию.

Как сообщили «РИА Новости», Гутерреш также указал на необходимость бороться с нынешней пандемией коронавируса справедливо и в равных условиях.

Генсек ООН также напомнил о планах ВОЗ вакцинировать к концу 2021 года до 40% населения, до 70% к середине 2022 года.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Министерство здравоохранения утвердило перечень противопоказаний к вакцинации против коронавирусной инфекции.

Напомним, в скором времени в России ожидается появление назальной вакцины от коронавируса. Двухкомпонентный препарат должен стать доступным для граждан в 2022 году. Новая форма препарата позволит создать местный иммунитет в верхних дыхательных путях. По данным разработчиков вакцины, у нее практически нет побочных эффектов и ее можно использовать в сочетании с бустерной дозой «Спутник Лайт».