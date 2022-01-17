Минздрав перечислил все противопоказания к вакцинации от коронавируса

Минздрав перечислил все противопоказания к вакцинации от коронавируса
Прививка противопоказана пациентам со злокачественными новообразованиями. Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин

Министерство здравоохранения утвердило перечень противопоказаний к вакцинации против коронавирусной инфекции. Соответствующий приказ подписал глава Минздрава Михаил Мурашко.

Так, к бессрочным противопоказаниям отнесены гиперчувствительность к компонентам препарата, аллергическая реакция, поствакцинальные осложнения. К временным относятся острые инфекционные и вирусные заболевания.

Как сообщили «РИА Новости», прививаться препаратами «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак» нельзя гражданам, у которых есть злокачественная опухоль. «Ковивак», «Спутник Лайт», «Спутник М», «ЭпиВакКорона» и «ЭпиВакКорона-Н» противопоказаны при беременности и грудном вскармливании.

Напомним, в скором времени в России ожидается появление назальной вакцины от коронавируса. Двухкомпонентный препарат должен стать доступным для граждан в 2022 году. Новая форма препарата позволит создать местный иммунитет в верхних дыхательных путях.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что новый штамм коронавируса «омикрон» чрезвычайно распространится не только по городу, но и по всей России. В Санкт-Петербурге пик волны «омикрона» ожидают к концу января 2022 года.

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