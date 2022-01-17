Пик волны омикрон-штамма в Петербурге ожидается в конце января

Первый пациент с омикроном в Северной столице был выявлен в середине декабря. Фото: Baltphoto/ Рафаэль Карапетян

Первый пациент с омикроном в Северной столице был выявлен в середине декабря. Фото: Baltphoto/ Рафаэль Карапетян

Санкт-Петербургу скоро стоит ожидать пика новой волны пандемии уже со штаммом «омикрон», считает первый заместитель председателя городского комитета по здравоохранению Андрей Сарана.

По его словам, новый штамм чрезвычайно распространится не только по городу, но и по всей России. В Петербурге пик волны «омикрона» ожидают к концу января 2022 года.

Сарана отметил в эфире телеканала «Санкт-Петербург», что во время новой волны «омикрону» хватит одного или полутора месяцев, чтобы распространиться по всей стране. Соответственно, в Северной столице число заболеваний в ближайшее время на спад не пойдет.

Напомним, штамм коронавируса «Омикрон» впервые был выявлен в Ботсване и ЮАР. Для него характерно наличие большого числа мутаций, в связи с чем возникает вопрос, насколько эффективными могут быть уже созданные вакцины.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что главной целью омикрон-штамма коронавируса являются клетки слизистых верхних дыхательных путей в организме человека.