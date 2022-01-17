Иммунолог раскрыл главную цель «омикрона» в организме человека

Главной целью омикрон-штамма коронавируса являются клетки слизистых верхних дыхательных путей в организме человека. Об это заявил иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков.

По его словам, именно там новый штамм COVID распространяется лучше всего.

Иммунолог отметил в беседе с изданием URA.RU, в легких омикрон, по сравнению со штаммом дельта, развивается значительно хуже, что может «частично объяснять низкую патогенность омикрон-линии».

Напомним, штамм коронавируса «Омикрон» впервые был выявлен в Ботсване и ЮАР. Для него характерно наличие большого числа мутаций, в связи с чем возникает вопрос, насколько эффективными могут быть уже созданные вакцины.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что известный врач посоветовал людей, подхвативших «Омикрон», оставить на карантин дома, а не отправлять в больницу. В стенах медучреждения есть возможность подхватить, например, «Дельту».