Доктор Мясников призывать не везти в больницу заболевших «Омикроном»

Мясников рассказал о том, что заразившиеся "Омикроном" должны сесть на карантин. Скриншот: Youtube

Мясников рассказал о том, что заразившиеся "Омикроном" должны сесть на карантин. Скриншот: Youtube

Врач и телеведущий Александр Мясников объяснил, почему тех, кто заразился штаммом коронавируса «Омикрон», не стоит госпитализировать.

В разговоре с порталом VM.Ru. Мясников отметил, что «омикроном» переболеют 60-70% россиян. По его словам, это будут и привитые, и не привитые. Не заразиться смогут лишь те, у кого организм устойчив к инфекции.

Мясников отметил, что «Омикрон» — это банальное ОРЗ, от которого умирают единицы, а все смерти, которые регистрируются сегодня — от «Дельты», «Беты» и других штаммов.

Также известный врач посоветовал людей, подхвативших «Омикрон», оставить на карантин дома, а не отправлять в больницу. Мясников считает, что в стенах медучреждения есть возможность подхватить, например, «Дельту».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что по словам экспертов, «омикрон» можно выявить быстрее из слюны человека.