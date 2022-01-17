«Царское село» стало самым популярным музеем в праздники

&#171;Царское село&#187; стало самым популярным музеем в праздники
Лидером по посещаемости стал Государственный художественно-архитектурный дворцово-парковый музей-заповедник „Царское Село“. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Российские музеи в период праздников с 1 по 12 января посетили более 1 млн человек. Списке самых популярных возглавил музей-заповедник «Царское село».

В общей сложности подведомственные Минкультуры РФ музеи с 1 по 12 января 2022 года посетили 1 029 193 человека.

Самым посещаемым стал Государственный художественно-архитектурный дворцово-парковый музей-заповедник «Царское село». Музей посетили больше 95 тыс. человек. Тройку лидеров замыкают Государственная Третьяковская галерея (более 83 тыс. человек) и Государственный Эрмитаж (более 65 тыс.).

Лидерами в регионах признаны Государственный Владимиро-Суздальский историко-архитектурный и художественный музей-заповедник (посетило более 78 тыс. человек), «Павловск» — более 58 тыс., а Новгородский государственный объединенный музей-заповедник — более 35 тыс.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что около 914 тысяч туристов провели новогодние праздники в Северной столице. Гости города насладились зимними ярмарками, катками и яркими фотозонами.

музеи новогодние праздники Россия


 

Новости партнеров
Садальский рассекретил причину проблем Малахова со здоровьем: все проще, чем казалось
Садальский рассекретил причину проблем Малахова со здоровьем: все проще, чем казалось
Жители Петербурга сбегают от губернатора Беглова в Ленобласть
Жители Петербурга сбегают от губернатора Беглова в Ленобласть
Эксперты назвали два симптома омикрон-штамма, которые проявляются при посещении туалета
Эксперты назвали два симптома омикрон-штамма, которые проявляются при посещении туалета
Экономист напомнила, какой трудовой стаж при начислении пенсии учитывается, а какой – нет
Экономист напомнила, какой трудовой стаж при начислении пенсии учитывается, а какой – нет
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
«Царское село» стало самым популярным музеем в праздники
Женщина погибла при «мусорном» пожаре на 1-м Муринском проспекте
В России жилье на вторичном рынке за год подорожало почти на 20%
В Красносельском и Невском районах появятся четыре новые улицы
Изменения для всех, у кого пенсия от 9 до 23 тысяч рублей
Генсек ООН призвал мир готовиться к следующей пандемии коронавируса
Троллейбус впечатал легковушку в ограждение на Ленинском
Ледовый период затянулся. Петербуржцы массово попадают в травмпункты из-за ...