«Царское село» стало самым популярным музеем в праздники

Лидером по посещаемости стал Государственный художественно-архитектурный дворцово-парковый музей-заповедник „Царское Село“. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Лидером по посещаемости стал Государственный художественно-архитектурный дворцово-парковый музей-заповедник „Царское Село“. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Российские музеи в период праздников с 1 по 12 января посетили более 1 млн человек. Списке самых популярных возглавил музей-заповедник «Царское село».

В общей сложности подведомственные Минкультуры РФ музеи с 1 по 12 января 2022 года посетили 1 029 193 человека.

Самым посещаемым стал Государственный художественно-архитектурный дворцово-парковый музей-заповедник «Царское село». Музей посетили больше 95 тыс. человек. Тройку лидеров замыкают Государственная Третьяковская галерея (более 83 тыс. человек) и Государственный Эрмитаж (более 65 тыс.).

Лидерами в регионах признаны Государственный Владимиро-Суздальский историко-архитектурный и художественный музей-заповедник (посетило более 78 тыс. человек), «Павловск» — более 58 тыс., а Новгородский государственный объединенный музей-заповедник — более 35 тыс.

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