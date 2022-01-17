«Царское село» стало самым популярным музеем в праздники

Российские музеи в период праздников с 1 по 12 января посетили более 1 млн человек. Списке самых популярных возглавил музей-заповедник «Царское село».
В общей сложности подведомственные Минкультуры РФ музеи с 1 по 12 января 2022 года посетили 1 029 193 человека.
Самым посещаемым стал Государственный художественно-архитектурный дворцово-парковый музей-заповедник «Царское село». Музей посетили больше 95 тыс. человек. Тройку лидеров замыкают Государственная Третьяковская галерея (более 83 тыс. человек) и Государственный Эрмитаж (более 65 тыс.).
Лидерами в регионах признаны Государственный Владимиро-Суздальский историко-архитектурный и художественный музей-заповедник (посетило более 78 тыс. человек), «Павловск» — более 58 тыс., а Новгородский государственный объединенный музей-заповедник — более 35 тыс.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что около 914 тысяч туристов провели новогодние праздники в Северной столице. Гости города насладились зимними ярмарками, катками и яркими фотозонами.