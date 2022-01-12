В новогодние праздники Петербург посетили более 900 тысяч туристов

В новогодние праздники Петербург посетили более 900 тысяч туристов
В новогодние каникулы более 236 тысяч петербуржцев и туристов посетили театры, музеи и ледовые катки. Фото: Gazeta.SPb.ru

Около 914 тысяч туристов провели новогодние праздники в Северной столице. Гости города насладились зимними ярмарками, катками и яркими фотозонами.

Как сообщает «Петербургский дневник», в новогодние каникулы более 236 тысяч петербуржцев и туристов посетили театры, музеи и ледовые катки. Многие побывали в Кронштадте, на «Острове Фортов», где зрителям показали цирковое представление «Морская зимняя сказка» в честь 350-летия со дня рождения Петра Великого. Кроме того, 30 тысяч человек посетили городской лыжный курорт.

«Гуляя по новогоднему Петербургу, жители и гости города смогли увидеть хорошо знакомые места в новом прочтении, – отметил глава городского комитета по развитию туризма Сергей Корнеев.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что демонтаж главной новогодней ели Петербурга решили перенести.

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