Демонтаж главной новогодней ели Петербурга решили перенести

Демонтаж главной новогодней ели Петербурга решили перенести
Новогодняя ель на Дворцовой площади. Фото: Baltphoto/Николай Овсянников

Демонтаж ели на Дворцовой площади в Петербурге перенесли с 16 на 25 января.Об этом сообщил вице-губернатор города Борис Пиотровский.

«Обычно главная ель украшает город до старого Нового года, но по многочисленным просьбам губернатор принял решение продлить новогоднее настроение. Демонтаж ели на Дворцовой перенесли с 16 на 25 января», — написал он в своем Telegram-канале.

По его словам, такие поручения «особенно приятно исполнять».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что украшать новогоднюю красавицу будут в несколько этапов. Как и в прошлом году главной темой остается ретро-стиль. В общей сложности на украшение уйдет 5 000 метров гирлянд, 300 игрушек и флажки.

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