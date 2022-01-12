Демонтаж главной новогодней ели Петербурга решили перенести

Демонтаж ели на Дворцовой площади в Петербурге перенесли с 16 на 25 января.Об этом сообщил вице-губернатор города Борис Пиотровский.

«Обычно главная ель украшает город до старого Нового года, но по многочисленным просьбам губернатор принял решение продлить новогоднее настроение. Демонтаж ели на Дворцовой перенесли с 16 на 25 января», — написал он в своем Telegram-канале.

По его словам, такие поручения «особенно приятно исполнять».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что украшать новогоднюю красавицу будут в несколько этапов. Как и в прошлом году главной темой остается ретро-стиль. В общей сложности на украшение уйдет 5 000 метров гирлянд, 300 игрушек и флажки.