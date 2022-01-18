Диетолог перечислила вызывающие бессонницу продукты

Диетолог перечислила вызывающие бессонницу продукты
Проблемы со сном требуют срочного решения, сообщила врач. Фото: Pixabay

Некоторые популярные продукты могут негативно сказаться на качестве сна, если употреблять их на ужин. Об этом рассказала диетолог Елена Кален.

По ее словам, причиной бессонницы может быть жареное или гриль мясо, а также соленья, отметила специалист. Происходит это из-за тиранина в составе.

Диетолог рассказала в своем Instagram-аккаунте, что перед сном также не рекомендуется употреблять помидоры, баклажаны, консервированные продукты, соления, а также авокадо, сыр с плесенью. Кроме того, стоит воздержаться от употребления сельдерея и других продуктов с мочегонными свойствами.

Врач подчеркнула, что регулярные проблемы со сном требуют незамедлительного решения. В результате недосыпа страдает весь организм.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что продукты, нехватка которых негативно отражается на состоянии организма. В первую очередь, речь идет о рыбе — это источник полноценного белка, полиненасыщенных жирных кислот и микроэлементов. Также рекомендуется включать в свой ежедневный рацион фрукты, овощи и орехи.

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