В Петербурге с первого февраля долгожителям предоставят дополнительные выплаты

Появилась информация об очередных дополнительных выплатах российским пенсионерам, на этот раз нововведения осуществляется на региональном уровне.

Уже с первого февраля 2022 года пожилые граждане России могут рассчитывать на новую денежную выплату, указ о которой был подписан на региональном уровне. Однако отмечается, что дополнительные зачисления могут получить и пожилые граждане из других субъектов Российской Федерации помимо коренных петербуржцев. Новые выплаты касаются преимущественно долгожителей. Об этом сообщает PRIMPRESS.

Один важный показатель будет влиять на то, сколько в конечном счете сможет получить гражданин. Пожилой человек должен достичь определенного возраста и, в таком случае, ему будут предоставлены дополнительные средства, которые варьируются от 15 тысяч до 25 тысяч.

Решение о дополнительных денежных начислениях было принято властями Северной столицы. Указ уже был подписан губернатором Петербурга.

Так, озвучен факт, что отметившим свой юбилей в 90 лет будут положены дополнительные денежные средства в размере 15 тысяч рублей. Следующей группой становятся лица, достигшие 95-летнего возраста, — они получат уже по 20 тысяч рублей. Еще одной выплатой в 25 тысяч будут отмечены те граждане, которые дожили до 100 лет. При этом важно сказать, что после 100 лет пожилые россияне могут ежегодно рассчитывать на получение 25 тысяч рублей посмертно.

По сообщение властей отмечается, что достигшим обозначенных возрастов уже выплатили дополнительные деньги в январе. Однако с первого февраля планируется новая волна средств. Получить деньги смогут и пенсионеры из других регионов, а не только из Северной столицы. Для этого нужно приехать в Санкт-Петербург и оформить в городе регистрацию по месту жительства. После всех необходимых процедур денежные средства можно будет получить, если обратиться в любой многофункциональный центр. Подчеркивается: важно провести все необходимые мероприятия на получения выплат в течение трех месяцев после дня рождения.

По словам представителей власти, денежные суммы должны поступать на счета пожилых граждан в автоматическом режиме.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в магазинах России, вероятно, произойдет новый виток повышения цен на продукты. Изменения вступили в силу с 17 января.