С 17 января россияне будут жить по новым ценникам на продукты

С 17 января россияне будут жить по новым ценникам на продукты. Фото: Рixabay

С 17 января россияне будут жить по новым ценникам на продукты. Фото: Рixabay

В ближайшее время в магазинах России, вероятно, произойдет новый виток повышения цен на продукты. Изменение, прежде всего коснется, крупных супермаркетов, и пострадают от это всего по больше части пенсионеры.

Уже с понедельника, 17 января, начнут переписывать ценники на продукты и, увы, не в меньшую сторону. Об этом сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пенсионного эксперта Сергея Власова.

По словам специалиста, крупные федеральные сети уже направили в Федеральную антимонопольную службу соответствующее письмо, в котором предупреждают о скором повышении цен на продукты. При этом, все же, подчеркивается, что на самые значимые товары цены поднимутся несильно. Предполагается, что рост составит не более десяти процентов.

Приемлемое повышение цен касается продуктов, которые входят в категорию социально важных. Таким образом, послабление сделали на те товары, которые приобретаются в первую очередь пенсионерами, например, сахар, молоко, хлеб, а также различные овощи, которые входят в так называемый борщовой набор. В списке отмечается более 200 позиций.

Власов заявил, что новый виток повышения цен скажется в большей части на тех пенсионерах, которые в последнее время находятся на грани своим материальных возможностей. По мнению эксперта, в последнее время пенсии сжимаются.

«В магазин уже многие ходят как в музей: пришел, посмотрел и пошел обратно. Хочется надеяться, что повышенную индексацию пенсий проведут как можно скорее, чтобы немного облегчить ситуацию для пожилых граждан», — утверждает Власов.

Финансовые аналитики прогнозируют, что процесс раскручивания инфляционной спирали в России на настоящий момент остановлен. За минувшие дни января к 8,4% инфляции за 2021 год добавилось еще 0,2%.

Управляющий директор Газпромбанк Private Banking Егор Сусин отметил, что из-за новой волны заболеваемости COVID-19, которую спровоцирует «омикрон», цены увеличатся еще быстрее. С ним солидарен и директор по инвестициям ИК «Локо-Инвест» Дмитрий Полевой. По его мнению данные по инфляции в России не представляют улучшений.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в связи с высоким уровнем инфляции решили увеличить индексацию пенсий гражданам России. Некоторые лица могут получить дополнительные денежные средства, на которые изначально не рассчитывали.