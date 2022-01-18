Во вторник утром дороги Петербурга загружены на 6 баллов

Второй день рабочей недели встречает петербуржцев гололедицей и пробками в 6 баллов.

Во вторник, 18 января, утром на карте преобладает желтый цвет, а значит, движение хоть и с трудом, но продолжается. По данным «Яндекс.Пробки» к 9 часам загруженность дорог в Северной столице вырастет до 6 баллов, а позже стабилизируется на значении в 4 балла до 14 часов дня.

Проблемные участки, отмеченные красным, встречаются у станции метро «Гостиный двор», «Достоевская», недалеко от Исаакиевского собора, на Малоохтинском проспекте. Затруднено движение у метро «Новочеркасская», на проспекте Энергетиков в сторону Якорной улицы и обратно до нее. Красном отмечен путь на проспекте Косыгина в одну сторону до проспекта Энергетиков.

Авария помешала движению машин на Кантемировской улице, на проспекте Непокоренных, на Володарском мосту.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что участок Выборгской набережной от улицы Фокина до Малого Сампсониевского проспекта будет частично перекрыт с 15 января по осень 2023 года.