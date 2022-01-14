Движение транспорта по Выборгской набережной ограничат до осени 2023 года

С 15 января в Петербурге планируется ограничить и закрыть движение по некоторым улицам.

В пресс-службе ГАТИ сообщили, что участок Выборгской набережной от улицы Фокина до Малого Сампсониевского проспекта будет частично перекрыт с 15 января по 14 октября 2023 года. Ограничение движения связано с работами «Водоканала» по реконструкции инженерных сетей.

С 15 января будет закрыто движение по площади Академика Лихачева от Мытнинской набережной до Биржевого моста. Водители не смогут проехать по этому участку до 30 сентября из-за ремонта указанного моста.

Под ограничение попадает и Соболевская дорога в поселке Александровская от Волхонского шоссе до Пушкинской улицы. Работы по прокладке водопровода будут мешать свободному проезжу с 15 января по 25 февраля.

Кроме того, с 22 по 23 февраля будет закрыто движение по Институтской улице у Соболевской дороги, а с 24 по 25 число перекроют Парковую улицу у Соболевской дороги. Здесь «Водоканал» будет прокладывать водопровод.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на набережной Карповки до середины лета ограничат движение транспорта.