Профессор вирусологии назвал срок начала спада заболеваемости омикроном

По словам эпидемиолога центра Гамалеи Анатолия Альтштейна, спад заболеваемости коронавируса должен случиться ближе к концу января.
Об этом главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Альтштейн поделился в разговоре с «Известиями».
Эксперт заявил, что к такому выводу можно прийти, наблюдая за зарубежными волнами заболеваемости коронавируса. Так, начнет падать заболеваемость в феврале месяце. Альтштейн отметил, что в начале февраля будет месяц, как заболеваемость омикрон-штаммом в России находится на подъеме.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что мир должен начать подготовку к следующей пандемии. Об этом заявил Генсек ООН Антониу Гутерреш в ходе Всемирного экономического форума.