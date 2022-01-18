Профессор вирусологии назвал срок начала спада заболеваемости омикроном

Профессор вирусологии назвал срок начала спада заболеваемости омикроном
Ситуация с коронавирусом омикрон-штамма может пойти на спад в феврале. Фото: pixabay

По словам эпидемиолога центра Гамалеи Анатолия Альтштейна, спад заболеваемости коронавируса должен случиться ближе к концу января.

Об этом главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Альтштейн поделился в разговоре с «Известиями».

Эксперт заявил, что к такому выводу можно прийти, наблюдая за зарубежными волнами заболеваемости коронавируса. Так, начнет падать заболеваемость в феврале месяце. Альтштейн отметил, что в начале февраля будет месяц, как заболеваемость омикрон-штаммом в России находится на подъеме.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что мир должен начать подготовку к следующей пандемии. Об этом заявил Генсек ООН Антониу Гутерреш в ходе Всемирного экономического форума.

Альштейн коронавирус омикрон пандемия спад заболеваемости


 

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