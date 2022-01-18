Пенсионерам пообещали выплату в 5 тысяч рублей с 17 января

Некоторые пенсионеры получат по 5 тысяч рублей с 17 января. Фото: pixabay

Некоторые пенсионеры получат по 5 тысяч рублей с 17 января. Фото: pixabay

Деньги перечислят лишь некоторым пенсионерам, которые имеют большой стаж работы.

Жители России, проработавшие довольно долго, получат новую выплату. Ее размер будет доходить до 5 тысяч рублей, пишет PensNews.

Это стало возможно благодаря решениям местных властей.

В регионах России смягчили правила выдачи почетного значка ветерана труда. Так, гораздо больше пенсионеров смогут его получить. К тому же, ветераны труда имеют дополнительные пенсионные выплаты и соцльготы.

Например, в Новосибирской области с 2022 года получить звание ветерана труда можно, отработав 30 лет, а не 40, как раньше. Отмечается, что сфера деятельности при этом не имеет никакого значения.

«Губернаторы Астраханской, Новгородской и Свердловской областей в свою очередь сделали заявления о том, что в этих регионах будут идти доплаты пенсионерам за определенный стаж работы. В ряде случаев ежемесячные доплаты смогут достигать и 5000 рублей ежемесячно», — цитирует издание.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что появилась информация об очередных дополнительных выплатах российским пенсионерам, на этот раз нововведения осуществляется на региональном уровне.