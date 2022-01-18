Пенсионерам пообещали выплату в 5 тысяч рублей с 17 января

Пенсионерам пообещали выплату в 5 тысяч рублей с 17 января
Некоторые пенсионеры получат по 5 тысяч рублей с 17 января. Фото: pixabay

Деньги перечислят лишь некоторым пенсионерам, которые имеют большой стаж работы.

Жители России, проработавшие довольно долго, получат новую выплату. Ее размер будет доходить до 5 тысяч рублей, пишет PensNews.

Это стало возможно благодаря решениям местных властей.

В регионах России смягчили правила выдачи почетного значка ветерана труда. Так, гораздо больше пенсионеров смогут его получить. К тому же, ветераны труда имеют дополнительные пенсионные выплаты и соцльготы.

Например, в Новосибирской области с 2022 года получить звание ветерана труда можно, отработав 30 лет, а не 40, как раньше. Отмечается, что сфера деятельности при этом не имеет никакого значения.

«Губернаторы Астраханской, Новгородской и Свердловской областей в свою очередь сделали заявления о том, что в этих регионах будут идти доплаты пенсионерам за определенный стаж работы. В ряде случаев ежемесячные доплаты смогут достигать и 5000 рублей ежемесячно», — цитирует издание.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что появилась информация об очередных дополнительных выплатах российским пенсионерам, на этот раз нововведения осуществляется на региональном уровне.

выплаты пенсионеры Россия трудовой стаж


 

Новости партнеров
Дочка довела? О тяжелой жизни Куравлева рассказали в доме престарелых
Дочка довела? О тяжелой жизни Куравлева рассказали в доме престарелых
В Петербурге начали сносить торговый комплекс
В Петербурге начали сносить торговый комплекс "Сампсониевский"
Нокаутированный внуком Пугачевой Алексей Панин расплакался от бессилия: «Это просто хамство»
Нокаутированный внуком Пугачевой Алексей Панин расплакался от бессилия: «Это просто хамство»
Новый симптом
Новый симптом "омикрона" удивил даже специалистов
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Пенсионерам пообещали выплату в 5 тысяч рублей с 17 января
В Московском районе Тойота снесла шестиклассника
В Ленобласти бабушка сообщила об изнасиловании внучки в заброшенном сарае
Женщина зарезала комнатосъёмщика ножом в Приозерском районе
В Пушкине женщина наткнулась на труп неизвестного в вязаной шапке
Участников драки на «Маяковской» разыскивают. Возбуждено уголовное дело
На Энергетиков умер младенец после того, как мать уронила его на пол
В Петербурге внук-рецидивист обокрал своего деда на полмиллиона