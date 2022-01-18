«Выплат много не бывает»: в 2022 году часть пенсионеров сможет получить еще по 6 тысяч

&#171;Выплат много не бывает&#187;: в 2022 году часть пенсионеров сможет получить еще по 6 тысяч
В 2022 году часть пенсионеров сможет получить еще по 6 тысяч. Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

Российским пенсионерам пообещали еще по 6 дополнительных выплат уже к тем денежным суммам, которые были предоставлены.

В 2022 году количество обещанных выплат все растет. Теперь речь идет о дополнительных денежных средствах пожилым гражданам, которым уже исполнилось 80 лет. Об этом сообщает PrimeMedia.ru.

При достижении определенного возраста страховая пенсия становится больше на сумму, которая равна фиксированной выплате. Отмечается, что такие фиксированные выплаты индексируются по-новому каждый год.

С первого января 2022 года фиксированную выплату к страховой пенсии проиндексировали на 5,9%, итоговая сумма составляет 6 401 рубль. Получается, что пенсионеры, отпраздновавшие в текущем году свой 80 юбилей, могут рассчитывать на получение выплат в размере 12 802 рубля.

Деньги будут поступать пожилым россиянам каждый месяц.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что российский пенсионер должен достичь определенного возраста и, в таком случае, ему будут предоставлены дополнительные средства, которые варьируются от 15 тысяч до 25 тысяч.

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