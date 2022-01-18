Поправку о дополнительной индексации пенсии на 8,6% рассмотрят 20 января

В Госдуме 20 января рассмотрят поправку о дополнительной индексации пенсий на 8,6%.

Поправки были внесены в Государственную думу еще первого января, рассмотрят его уже в четверг, 20 января.

В первом чтении уже был принят законопроект о социальной пенсии представителям малочисленных народов Севера. В него и внесли упомянутую норму.

Проект поправок об индексации пенсий на 8,6% будет принят до конца января 2022 года, заявлял первый вице-спикер нижней палаты парламента Александр Жуков. Отмечалось, что после индексации средний размер пенсии пожилых граждан будет составлять 18 984 рубля.

С начала января пенсионные выплаты по старости были проиндексированы на 5,9%, но уровень инфляции по результатам 2021 года достиг намного большего значения: 8,4%.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что еще по 6 дополнительных выплат пообещали российским пенсионерам уже к тем денежным суммам, которые были предоставлены.