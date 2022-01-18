Главврач рассказал о том, как проходит изучение вакцины «Спутник M»

Главврач рассказал о том, как проходит изучение вакцины &#171;Спутник M&#187;
Главврач рассказал о том, как проходит изучение вакцины "Спутник M". Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин

Уже больше половины участников испытания привились вакциной для подростков «Спутник M». Эксперт рассказал о наблюдениях над препаратом.

Во вторник, 18 января, главный педиатр департамента здравоохранения Москвы, главный врач детской городской клинической больницы им. З.А. Башляевой Исмаил Османов заявил, что больше половины участников исследования уже привились вакциной «Спутник M». По словам специалиста, подростки чувствуют себя удовлетворительно.

Врач отмечает, что половина запланированной работы уже проведена.

«Более 1500 подростков сделали прививку первым компонентом, более 1200 из них — и первым, и вторым», — заявил Османов.

Подчеркивается, что на протяжении всего времени подростки ведут дневник самочувствия в мобильном приложении, при этом врачи постоянно держат ситуацию на контроле. По словам эксперта, при исследовании «Спутник M» не было зафиксировано ни одного случая серьезных побочных эффектов. Иногда, правда, наблюдалось небольшое повышение температуры тела и боль в месте инъекции, которые длились примерно сутки.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что около четырех тысяч петербуржцев сдали положительный тест на коронавирусную инфекцию в течение последних суток.

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